Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BRICS ile ortaklık kurmak isteyen ülkelerin sayısının arttığını söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Valday Tartışma Kulübü 20. Yıllık Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, günümüzün çok kutuplu dünyasında BRICS grubu ile ortaklık kurmak isteyen ülkelerin sayısının arttığını belirtti.

SOÇİ, 3 Ekim (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaklaşık 20 ülkenin, günümüzün çok kutuplu dünyasında giderek daha popüler hale gelen BRICS grubu ile ortaklık kurmakla ilgilendiğini söyledi.

Lavrov söz konusu açıklamayı Pazartesi günü Rusya'nın Soçi kentinde devam eden Valday Tartışma Kulübü 20. Yıllık Toplantısı çerçevesinde yaptı.

Lavrov, "Dünya çok kutuplu hale geliyor ve ülkeler kendilerine güvenilir ortaklar bulmak istiyor. BRICS'in genişlemesi ise bunun doğrudan bir kanıtı olarak değerlendirilebilir" dedi.

Lavrov, "BRICS üyesi olan beş ülkeye altı ülke daha eklendi ve birlikle özel ilişkiler kurmak isteyen yaklaşık 20 devlet daha var" dedi.

BRICS'in güvenilir bir birlik olarak görüldüğünü kaydeden Lavrov, BRICS üyelerinin de güvenilir ortaklar olarak değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

Valday Tartışma Kulübü'nün bu yılki toplantısının teması "Adil Çok Kutupluluk: Herkes için Güvenlik ve Kalkınma Nasıl Sağlanır?" olarak belirlendi. 2-5 Ekim tarihleri arasında Soçi'de düzenlenen etkinliğe 40'tan fazla ülkeden 140 uzman, siyasetçi ve diplomat katılıyor.