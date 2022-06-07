Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'da

İhlas Haber Ajansı - Mevlüt İşli - Politika
 - Güncelleme:

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'ya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'da

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'ya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov; tahıl krizi, Suriye ve devam eden Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konularını görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yapacakları ikili görüşmenin ardından yarın ortak basın toplantısı düzenleyecek.

"Rusya ve Türkiye gıda sorununu birlikte çözmek için çalışıyor"

Bakan Çavuşoğlu dün 'Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerin 30. Yılı Resepsiyonu'nda yaptığı açıklamada, gıda krizinin çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, "Bu konuda BM, Ukrayna, Rusya ile temastayız. (Rusya Dışişleri Bakanı) Lavrov bir heyetle beraber bu konuları da görüşmek için Ankara'ya geliyor. Kuleba ile sürekli temas halindeyiz" açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Türkiye ziyareti öncesinde Rus basınına yaptığı açıklamada, "Rusya ve Türkiye gıda sorununu birlikte çözmek için çalışıyor" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Politika

Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title