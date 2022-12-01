Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD ve NATO, Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahil oldu"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD ve NATO, Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahil oldu" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'da güvenlik meseleleriyle ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Ukrayna meselesinden enerji ve gıda krizine kadar birçok konuda düşüncelerini aktaran Lavrov, özellikle Ukrayna'ya destek vererek Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması önerisini getiren batılı ülkelere tepki gösterdi.

Böyle bir kararın kendilerini ilgilendirmediğini belirten Lavrov, "Tavan fiyatın ne olacağı bizi ilgilendirmiyor. Ortaklarımızla doğrudan görüşmeye devam edeceğiz. Çin, Hindistan, Türkiye ve diğer büyük alıcılarımızla ne zaman müzakere etsek, hem şartlar, hem hacim hem de fiyat açısından her zaman bir çıkar dengesi unsuru gözetiliyor" dedi.

Bu kararın üretici ve tüketici arasındaki çıkarlara bakılmadan sadece Rusya'nın cezalandırılması için alınmak istendiğini de vurgulayan Lavrov, "Bu birilerini cezalandırmak isteyenlerin değil, üretici ve tüketici arasında karşılıklı olarak kararlaştırılmalıdır. Bugün petrolden daha fazla gelir elde etmek değil, neo sömürgeci yöntemlere dayanmayan bir sistem inşa etmeye çalışıyoruz. Bunu BRICS'teki (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ortaklarımızla yapıyoruz. ŞİÖ (Şanghay İşbirliği Örgütü) ve AEB (Avrasya Ekonomik Birliği) ile birlikte yapıyoruz. Çin, İran, Hindistan ve diğer ülkelerle ikili ilişkiler üzerinden yapıyoruz" dedi.

"Biz müzakere talep etmedik ancak birileri isterse konuşuruz"

Ukrayna kriziyle ilgili yaptığı açıklamalarda kendilerinin Kiev ile bir müzakere talebinde bulunmadığını belirten Lavrov, "Özel askeri operasyonlar sırasında takviye güçler toplanması için sürekli müzakere talebinde bulunmakla suçlandık. Bu hem gülünç hem de yalan. Bu hiç hoş bir şey değil. Hiçbir zaman herhangi bir müzakere talebinde bulunmadık. Ancak birileri müzakere yoluyla çözüme ilgi duyuyorsa onları dinlemeye hazır olduğumuzu söyledik. Geçtiğimiz mart ayında Ukrayna'nın talebi doğrultusunda Kiev tarafıyla müzakereler yürütüldü ve bu müzakerelerde Rus tarafının sunduğu şartlar kabul edildi. Ukrayna, bu anlaşmayı İngiltere ve ABD'nin baskısıyla imzalamadı.

"ABD ve NATO, Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahil oldu"

Ukrayna'daki savaştan batılı ülkeleri sorumlu tutan, ABD ve NATO'nun bu çatışmalara doğrudan müdahil olduğunu da savunan Lavrov, "Biz sizin Rusları öldürmek için Ukrayna'ya ölümcül silahlar sevk etmenizi sağlayan enerji tesislerinizi devre dışı bırakıyoruz. Bu nedenle ABD ve NATO'nun bu savaşa katılmadığını söylemeye gerek yok. Sadece silah sevkiyatıyla değil, aynı zamanda personel yetiştirerek. Kendi topraklarınızda, İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında asker yetiştiriliyor. Kendi topraklarında askeri eğitimlerinin yanı sıra yüzlerce batılı eğitmen sahada silahların nasıl kullanılacağına dair eğitimler veriyor" ifadelerini kullandı.

"NATO, Asya - Pasifik'te tehlike oluşturuyor"

NATO'nun, Asya-Pasifik bölgesinde de icraatlarda bulunduğuna dikkat çeken Lavrov, "NATO'nun Avrupa'yı takip eden eylemleri Asya-Pasifik bölgesinde de gerilim yaratıyor. Buna karşılık Rusya ve Çin askeri işbirliğini geliştiriyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu tür bir provokasyonu (NATO'nun, Asya - Pasifik icraatları) ne kadar çok ciddiye aldığını biliyoruz. Tayvan ve Tayvan Boğazı'ndan bahsetmiyorum bile. Rusya Federasyonu'nun sınırları Çin topraklarına kadar uzanıyor. Bu nedenle ortak tatbikatlar gerçekleştiriyoruz, terörle mücadele tatbikatları yapıyoruz ve ortak hava devriyeleri gerçekleştiriyoruz. Bunlar, her türlü gelişmeye hazır olduğumuzu gösteren ihtiyati tedbirlerdir. Ancak ABD liderliğindeki NATO üyelerinin Avrupa'nın ardından burada da patlayıcı bir durum yaratmaya çalıştıkları herkes tarafından iyi anlaşılmıştır" şeklinde konuştu.

"Rus gübre ve tahılına yaptırım uygulanıyor"

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevkiyatı ile ilgili imzalanan tahıl anlaşmasına da dikkat çeken Lavrov, Bu anlaşmada Rus tahıl ürünlerinin sevkiyatına da izin verildiğini ancak Avrupa ve batılı ülkeler tarafından yaptırımların sürdüğünü söyleyerek, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rus tahıl ürünleri önündeki engelleri kendi inisiyatifiyle kaldırdı. Ancak anlaşmanın üzerinden 5 ay geçti. Avrupa Birliği ve ABD bu konuda son derece yavaş. BM'deki bazı meslektaşlarımız her seferinde bazı istisnaların göz ardı edilmesini söylüyor. AB'nin, Rus tahıl ve gübrelerine yaptırım uygulanmadığına dair bazı açıklamalar duyuyoruz. Bu tamamen yalan. Rusya'dan tüm gıda ihracatının yüzde 90'ına hizmet veren Rosselhozbank olmak üzere tüm bankacılık hizmetlerinin kısıtlanması ve Rus gemilerinin Avrupa limanlarına girişlerinin engellenmesi bu ürünlerin (Rus tahıl ve gübrelerinin) sevk edilmesini engelliyor" dedi. - MOSKOVA