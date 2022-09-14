Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a ABD'ye giriş vizesi çıktı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve bazı Rus diplomatların Birleşmiş Milletler (BM) Genel

Kurulu çalışmalarına katılmaları için ABD vizesi aldıklarını açıkladı.

ABD'de 20 Eylül'de gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'ye gidecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus heyeti için vize çıkıp çıkmayacağı merak konusuyken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov ve heyetten bazı isimlere vize verildiğini açıkladı. Ancak çok sayıda Rus temsilcinin vize alamadığını belirten Zaharova, "Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün vize aldı, yani vizesi pasaporta yapıştırıldı. Ancak heyetin bazı üyeleri henüz vize alamadı. Ayrıca ikinci bir grup var. Tercümanlar, uzmanlar, heyetin çalışmaları için teknik destekle uğraşan kişiler arasında da vize alamayanlar var" dedi.

Zaharova ayrıca, Rus uçaklarına hava sahasını kapatan ABD'nin BM yetkilileri ile birlikte güvenli bir şekilde Rus heyetini taşıyan uçakların güvenliğini alması gerektiğini vurguladı.

(Erhan Altıparmak - İHA)