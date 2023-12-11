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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Filistin ve Hamas Yetkilileriyle Görüştü

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanlığı Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Filistin ve Hamas yetkilileri ile bölgedeki durumu görüştü. Görüşmelerde Gazze Şeridi'ndeki askeri ve insani durum ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanlığı Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Filistin ve Hamas yetkilileri ile bölgedeki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanlığı Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi üyeleri ile Filistin Demokratik Birliği Genel Sekreteri Salih Rafet, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi temsilcisi Mahir Tahir ve Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk ile görüşmeler gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerde Gazze Şeridi'ndeki askeri ve insani duruma odaklanılarak, Filistin ve İsrail arasındaki çatışmayla ilgili konuların ele alındığı belirtildi. Rusya'nın gerçekleştirilen görüşmelerde çatışmaların sona ermesi ve rehinelerin serbest bırakılması gibi insani sorunların acil çözümüne ilişkin ilkeli tutumunu yinelediği ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre diplomatlar, Filistin ulusal birliğinin, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, İsrail ile yan yana barış ve güvenlik içinde yaşayan egemen bir Filistin devletinin kurulmasını amaçlayan siyasi platform temelindeki FKÖ çerçevesinde yeniden tesis edilmesinin önemi vurguladı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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