Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Yaşanan ve yaşanacak sorunun sebebi biz değiliz. ABD ve Avrupa, Rusya ile çalışmak isteyen herkesi tehdit... - Haberler

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Yaşanan ve yaşanacak sorunun sebebi biz değiliz. ABD ve Avrupa, Rusya ile çalışmak isteyen herkesi tehdit...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Yaşanan ve yaşanacak sorunun sebebi biz değiliz. ABD ve Avrupa, Rusya ile çalışmak isteyen herkesi tehdit...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Yaşanan ve yaşanacak sorunun sebebi biz değiliz. ABD ve Avrupa, Rusya ile çalışmak isteyen herkesi tehdit ediyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Yaşanan ve yaşanacak sorunun sebebi biz değiliz. ABD ve Avrupa, Rusya ile çalışmak isteyen herkesi tehdit ediyor" dedi. - ST. PETERSBURG

İhlas Haber Ajansı / Politika

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