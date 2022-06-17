Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Yaşanan ve yaşanacak sorunun sebebi biz değiliz. ABD ve Avrupa, Rusya ile çalışmak isteyen herkesi tehdit... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Yaşanan ve yaşanacak sorunun sebebi biz değiliz. ABD ve Avrupa, Rusya ile çalışmak isteyen herkesi tehdit ediyor" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Yaşanan ve yaşanacak sorunun sebebi biz değiliz. ABD ve Avrupa, Rusya ile çalışmak isteyen herkesi tehdit ediyor" dedi. - ST. PETERSBURG İhlas Haber Ajansı / Politika Tam Gemi Şok Denemeleri Vladimir Putin Rusya Politika Haberler

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