Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya'ya katılımını içeren yasayı... Politika Haberleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya'ya katılımını içeren yasayı imzaladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya'ya katılımını içeren yasayı imzaladı. - MOSKOVA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Vladimir Putin Luhansk Donetsk Ukrayna Politika Haberler

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