Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu belirterek, "Onunla görüşmenin bir anlamı var mı? Zelenskiy hazırsa, Moskova'ya gelsin" dedi. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika