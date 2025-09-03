Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu belirterek, "Onunla görüşmenin bir anlamı var mı? Zelenskiy hazırsa, Moskova'ya gelsin" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika