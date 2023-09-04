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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Tahıl Koridoru konusunu da konuşacağız. Sorularımız var. Suriye konusunda da adımlar attık. Türkiye için...

Politika Haberleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Tahıl Koridoru konusunu da konuşacağız. Sorularımız var. Suriye konusunda da adımlar attık. Türkiye için işbirliğimiz fayda sağladı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Tahıl Koridoru konusunu da konuşacağız. Sorularımız var. Suriye konusunda da adımlar attık. Türkiye için işbirliğimiz fayda sağladı" dedi. - SOÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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