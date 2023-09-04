Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Tahıl Koridoru konusunu da konuşacağız. Sorularımız var. Suriye konusunda da adımlar attık. Türkiye için...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Tahıl Koridoru konusunu da konuşacağız. Sorularımız var. Suriye konusunda da adımlar attık. Türkiye için işbirliğimiz fayda sağladı" dedi.