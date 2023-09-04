Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tahıl anlaşmasına ilişkin, "Biz anlaşmaya karşı değiliz. Bütün vaatler yerine getirilecekse bu girişime...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tahıl anlaşmasına ilişkin, "Biz anlaşmaya karşı değiliz. Bütün vaatler yerine getirilecekse bu girişime döneceğiz" dedi.