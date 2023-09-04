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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tahıl anlaşmasına ilişkin, "Biz anlaşmaya karşı değiliz. Bütün vaatler yerine getirilecekse bu girişime...

Politika Haberleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tahıl anlaşmasına ilişkin, "Biz anlaşmaya karşı değiliz. Bütün vaatler yerine getirilecekse bu girişime döneceğiz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tahıl anlaşmasına ilişkin, "Biz anlaşmaya karşı değiliz. Bütün vaatler yerine getirilecekse bu girişime döneceğiz" dedi. - SOÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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