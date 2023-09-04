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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Tahıl anlaşmasını canlandırmaya hazırız. Tarım ürünlerinin ihracatı ile ilgili yaptırımlar kaldırılırsa buna...

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Tahıl anlaşmasını canlandırmaya hazırız. Tarım ürünlerinin ihracatı ile ilgili yaptırımlar kaldırılırsa buna hazırız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Tahıl anlaşmasını canlandırmaya hazırız. Tarım ürünlerinin ihracatı ile ilgili yaptırımlar kaldırılırsa buna hazırız" dedi. - SOÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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