Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Tahıl anlaşmasını canlandırmaya hazırız. Tarım ürünlerinin ihracatı ile ilgili yaptırımlar kaldırılırsa buna...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Tahıl anlaşmasını canlandırmaya hazırız. Tarım ürünlerinin ihracatı ile ilgili yaptırımlar kaldırılırsa buna hazırız" dedi.