Putin, Ukrayna ile Barış Görüşmelerine Hazır Olduğunu Açıkladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın gelecekteki barış görüşmelerine yönelik memorandum üzerinde Ukrayna ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı. Bu açıklama, iki ülke arasındaki gerilimlerin azaltılması ve barışı sağlama çabaları açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Moskova'daki bu gelişmeler, uluslararası topluluğun dikkatini çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın gelecekteki barış görüşmelerine ilişkin memorandum üzerinde Ukrayna ile çalışmaya hazır olduğunu açıkladı. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika