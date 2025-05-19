Putin, Ukrayna ile Barış Görüşmelerine Hazır Olduğunu Açıkladı

Putin, Ukrayna ile Barış Görüşmelerine Hazır Olduğunu Açıkladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın gelecekteki barış görüşmelerine yönelik memorandum üzerinde Ukrayna ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı. Bu açıklama, iki ülke arasındaki gerilimlerin azaltılması ve barışı sağlama çabaları açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Moskova'daki bu gelişmeler, uluslararası topluluğun dikkatini çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın gelecekteki barış görüşmelerine ilişkin memorandum üzerinde Ukrayna ile çalışmaya hazır olduğunu açıkladı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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