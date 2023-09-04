Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'dan 1 milyon ton tahıl imtiyazlı fiyatla Türkiye üzerinden una çevirip Katar'ın finansmanıyla böyle bir...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'dan 1 milyon ton tahıl imtiyazlı fiyatla Türkiye üzerinden una çevirip Katar'ın finansmanıyla böyle bir projeyi yerine getirmeye hazırız. Katar da insani sebeplerden dolayı bunu değerlendiriyor.