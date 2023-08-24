Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da dün düşen uçakta hayatını kaybeden Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin için...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da dün düşen uçakta hayatını kaybeden Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin için başsağlığı dileyerek, "90'lardan beri tanıyorum, yetenekli bir iş insanıydı" dedi.