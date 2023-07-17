Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "Köprü yolu ciddi hasar gördü.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "Köprü yolu ciddi hasar gördü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "Köprü yolu ciddi hasar gördü. Onarım çalışmaları hızlı bir şekilde başlamalı" dedi. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika