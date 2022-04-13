Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi"... - Haberler

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi"...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi'...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi" dedi. - MİNSK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Haberler

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