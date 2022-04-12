Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi"...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi" dedi.
İSTANBUL (İHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, " Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi" dedi. - MİNSK
İhlas Haber Ajansı / Politika