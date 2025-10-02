Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Gazze'deki durum, modern insanlık tarihinin korkunç bir olayı. Rusya, iki devletli çözüme hizmet edecekse...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Gazze'deki durum, modern insanlık tarihinin korkunç bir olayı. Rusya, iki devletli çözüme hizmet edecekse Trump'ın Gazze girişimini desteklemeye hazır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Gazze'deki durum, modern insanlık tarihinin korkunç bir olayı. Rusya, iki devletli çözüme hizmet edecekse Trump'ın Gazze girişimini desteklemeye hazır" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
