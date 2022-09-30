Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Dünyayı ele geçirme çabaları birçok kez büyük Rus halkının çabaları ile boşa çıkarıldı.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Dünyayı ele geçirme çabaları birçok kez büyük Rus halkının çabaları ile boşa çıkarıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Dünyayı ele geçirme çabaları birçok kez büyük Rus halkının çabaları ile boşa çıkarıldı. Halkımızı ve değerlerimizi korumaya devam edeceğiz" dedi. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika