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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Dünyayı ele geçirme çabaları birçok kez büyük Rus halkının çabaları ile boşa çıkarıldı.

Politika Haberleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Dünyayı ele geçirme çabaları birçok kez büyük Rus halkının çabaları ile boşa çıkarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Dünyayı ele geçirme çabaları birçok kez büyük Rus halkının çabaları ile boşa çıkarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Dünyayı ele geçirme çabaları birçok kez büyük Rus halkının çabaları ile boşa çıkarıldı. Halkımızı ve değerlerimizi korumaya devam edeceğiz" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Vladimir Putin Politika Haberler

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