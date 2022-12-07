Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada "nükleer savaş" riskinin büyüdüğünü söylerken, "Rusya yalnızca düşman saldırısına yanıt vermek için...
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada "nükleer savaş" riskinin büyüdüğünü söylerken, "Rusya yalnızca düşman saldırısına yanıt vermek için nükleer silah kullanır" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada "nükleer savaş" riskinin büyüdüğünü söylerken, "Rusya yalnızca düşman saldırısına yanıt vermek için nükleer silah kullanır" dedi. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika