Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada "nükleer savaş" riskinin büyüdüğünü söylerken, "Rusya yalnızca düşman saldırısına yanıt vermek için... Politika Haberleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada "nükleer savaş" riskinin büyüdüğünü söylerken, "Rusya yalnızca düşman saldırısına yanıt vermek için nükleer silah kullanır" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada "nükleer savaş" riskinin büyüdüğünü söylerken, "Rusya yalnızca düşman saldırısına yanıt vermek için nükleer silah kullanır" dedi. - MOSKOVA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Vladimir Putin Rusya Politika Haberler

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