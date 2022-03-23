Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dolar ve euro ile ödemeleri reddedeceklerini söyleyerek, "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde... - Haberler

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dolar ve euro ile ödemeleri reddedeceklerini söyleyerek, "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dolar ve euro ile ödemeleri reddedeceklerini söyleyerek,

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dolar ve euro ile ödemeleri reddedeceklerini söyleyerek, "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dolar ve euro ile ödemeleri reddedeceklerini söyleyerek, "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Doğalgaz, dolar, Politika, Haberler

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