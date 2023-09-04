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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, "Rusya'nın doğalgaz konusunda Türkiye'nin...

Politika Haberleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, "Rusya'nın doğalgaz konusunda Türkiye'nin en büyük partneri olacağının altını çizmek istiyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, "Rusya'nın doğalgaz konusunda Türkiye'nin en büyük partneri olacağının altını çizmek istiyorum" dedi. - SOÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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