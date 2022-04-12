Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksander Lukaşenko'nun Bucha'daki sivil ölümlere ilişkin belgeleri kendisine teslim... - Haberler

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksander Lukaşenko'nun Bucha'daki sivil ölümlere ilişkin belgeleri kendisine teslim...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksander Lukaşenko'nun Bucha'daki sivil ölümlere ilişkin belgeleri kendisine teslim...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksander Lukaşenko'nun Bucha'daki sivil ölümlere ilişkin belgeleri kendisine teslim ettiğini söyledi ve bu şehirdeki durumun "provokasyon" olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksander Lukaşenko'nun Bucha'daki sivil ölümlere ilişkin belgeleri kendisine teslim ettiğini söyledi ve bu şehirdeki durumun "provokasyon" olduğunu vurguladı. - MİNSK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Politika, Haberler

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