Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksander Lukaşenko'nun Bucha'daki sivil ölümlere ilişkin belgeleri kendisine teslim ettiğini söyledi ve bu şehirdeki durumun "provokasyon" olduğunu vurguladı. - MİNSK

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