Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksander Lukaşenko'nun Bucha'daki sivil ölümlere ilişkin belgeleri kendisine teslim...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksander Lukaşenko'nun Bucha'daki sivil ölümlere ilişkin belgeleri kendisine teslim ettiğini söyledi ve bu şehirdeki durumun "provokasyon" olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksander Lukaşenko'nun Bucha'daki sivil ölümlere ilişkin belgeleri kendisine teslim ettiğini söyledi ve bu şehirdeki durumun "provokasyon" olduğunu vurguladı. - MİNSK
İhlas Haber Ajansı / Politika