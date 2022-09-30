Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakına ilişkin yaptığı açıklamada, "Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da korkmadan iradelerini...
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakına ilişkin yaptığı açıklamada, "Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da korkmadan iradelerini gösterdiler.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakına ilişkin yaptığı açıklamada, "Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da korkmadan iradelerini gösterdiler. Artık sonsuza kadar bizim vatandaşlarımız olmuşlardır" dedi. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika