Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakına ilişkin yaptığı açıklamada, "Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da korkmadan iradelerini... Politika Haberleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakına ilişkin yaptığı açıklamada, "Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da korkmadan iradelerini gösterdiler. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakına ilişkin yaptığı açıklamada, "Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da korkmadan iradelerini gösterdiler. Artık sonsuza kadar bizim vatandaşlarımız olmuşlardır" dedi. - MOSKOVA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Vladimir Putin Zaporijya Herson Politika Haberler

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