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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakına ilişkin yaptığı açıklamada, "Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da korkmadan iradelerini...

Politika Haberleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da korkmadan iradelerini...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakına ilişkin yaptığı açıklamada, "Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da korkmadan iradelerini gösterdiler.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakına ilişkin yaptığı açıklamada, "Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da korkmadan iradelerini gösterdiler. Artık sonsuza kadar bizim vatandaşlarımız olmuşlardır" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Vladimir Putin Zaporijya Herson Politika Haberler

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