- Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus donanması geçit törenine katıldı

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da kutlanan "Donanma Günü" dolayısıyla St. Petersburg şehrinde düzenlenen Rus donanması geçit törenine katıldı.

Rusya'da her yıl temmuz ayının sonunda düzenlenen 326. Donanma Günü törenleri bu yılda St. Petersburg kentinde Rusya Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı törende, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus Donanması Başkomutan Nikolay Evmenov ve Rus ordusunun Batı Askeri Bölge Komutan Vekili Vladimir Kochetkov da hazır bulundu. Rus donanmasının geçit töreninde 40'tan fazla savaş gemisi, bot ve denizaltı, 42 uçak ve 3 bin 500 Rus deniz askeri yer alırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve beraberindekiler üzerinde Rus devlet arması olan 001 numaralı bir botla donanma gemilerinin yanından geçerek selamladı. Törenle ilgili açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı bu yılki geçit töreninde "Poseydon" olarak isimlendirilen insansız nükleer sualtı araçlarının taşıyıcısı konumundaki Belgorod nükleer denizaltısının da törenlerde yer aldığını duyurdu.

"Egemenliğimizi ve özgürlüğümüzü ihlal etmeye teşebbüs edenlere yıldırım hızıyla cevap veriliyor"

Törende Rus donanmasına hitaben konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donanma Günü dolayısıyla sizleri tebrik ederim. Hepimizi gururlandırıyorsunuz. Buradaki kilit nokta donanmamızın yetenekleridir. Egemenliğimizi ve özgürlüğümüzü ihlal etmeye teşebbüs eden, ülkemizin sınırlarında ve Dünya Okyanusu'nun herhangi bir bölgesinde stratejik görevleri başarıyla ve onurlu bir şekilde yerine getirirken herkese yıldırım hızıyla cevap verebilmektedir. Aktif operasyonlara hazırlar ve kıyı, yüzey, hava, denizaltı kuvvetleri ve araçları sürekli gelişiyor" diye konuştu.

Rusya lideri Putin konuşması sırasında Rus donanmasının geliştirilmesine yönelik yeni bir kararname imzaladığını hatırlatarak stratejik denizaltı ve savaş gemilerinin "Zirkon" gibi süpersonik füzeler ile donatmaya devam ettiklerini söyledi.