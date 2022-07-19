"Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı" - Rusya Devlet Başkanı Putin
AA - Politika
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı" kapsamında, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı" kapsamında, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Üç lider toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
AA / Politika