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Rusya Devlet Başkanı Putin'den İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral 3. Charles'a tebrik

Politika Haberleri

Rusya Devlet Başkanı Putin'den İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral 3. Charles'a tebrik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından kral ilan edilen 3. Charles'a tebrik mesajı gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından kral ilan edilen 3. Charles'a tebrik mesajı gönderdi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından tahtın varisi 3. Charles bugün resmen kral ilan edildi. Tahta çıkan Kral Charles için birçok dünya lideri mesaj yayımlarken, Ukrayna'ya başlattığı saldırılar nedeniyle İngiltere ile tarihinin en kötü diplomatik ilişkilerini yaşayan Rusya'dan da tebrik mesajı gönderildi. Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles'ı tebrik ettiği belirtildi. Putin, Charles'a gönderdiği mesajda, "Tahta çıkmanız nedeniyle içten tebriklerimi kabul edin. Majestelerine başarı ve iyi bir sağlık temenni ederim. En iyi dileklerimi sunarım" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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