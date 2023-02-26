Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı Politika Haberleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak doğum gününü kutladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak doğum gününü kutladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı. Kremlin Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vladimir Putin, telefon görüşmesi sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutlayarak, Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine yaptığı büyük kişisel katkıya dikkat çekti. İkili, gündemdeki bazı güncel konulara da değindi" denildi. - MOSKOVA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Rusya Politika Haberler

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