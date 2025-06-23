Putin ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi Kremlin'de Bir Araya Geldi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Kremlin'deki görüşmesi başladı. Bu önemli görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor. İkili görüşmeler, uluslararası ilişkilerdeki güncel gelişmeler ışığında büyük bir önem taşıyor.

Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Kremlin'deki görüşmesi başladı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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