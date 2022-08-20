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Rusya'dan, Ukrayna'nın askerleri zehirlediği iddiası

Rusya'dan, Ukrayna'nın askerleri zehirlediği iddiası

Politika Haberleri

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Rus askerlerini zehirlediğini iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Rus askerlerini zehirlediğini iddia etti.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'nın, ülkenin güney doğu bölgesindeki ve Rus kontrolü altındaki Zaporijya'da Rus askerlerini zehirlediğini iddia etti. Açıklamanın devamında, yapılan incelemelerde çok sayıda kişinin vücudunda botulinum toksini tip B olarak isimlendirilen zehirli maddeye rastlandığı aktarılarak, "Donbass ve diğer bölgelerdeki askeri yenilgilerin ardından Zelenskiy rejimi, Rus askerlerine ve sivil nüfusa karşı kimyasal maddeler kullanarak kimyasal terör eylemlerine başladı. Zaporijya bölgesindeki Vasilyevka yerleşim yerindeki Rus askerleri, ağır zehirlenme belirtileriyle askeri hastaneye kaldırıldı. Muayeneler sonucunda askerlerin vücudunda botulinum toksini tip B adlı zehirli maddeye rastlandı" denildi.

Rus uzmanlar tarafından incelemelerin sürdüğü aktarılan açıklamada, "St. Petersburg'daki Savunma Bakanlığı Askeri Tıp Ana Araştırma ve Test Enstitüsü uzmanlarının ön teşhisi doğrulayan ek bir analiz yapıldı. Ayrıca, Zelenskiy rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal terör eylemlerini doğrulayan belgeler hazırlanarak en yakın zamanda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) gönderilecektir" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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