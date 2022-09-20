Rusya'dan Kanada'ya büyükelçilik saldırısı nedeniyle nota

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın başkenti Ottawa'da bulunan Rusya büyükelçiliğine yapılan motolof kokteyli saldırısı nedeniyle Kanada'nın Rusya Büyükelçisi Alison LeClaire'i bakanlığa çağırarak nota verdi.

Kanada'nın başkenti Ottowa'da bulunan Rusya Büyükelçiliğine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen mototof kokteyli saldırının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Rusya Büyükelçisi Alison LeClaire'i bakanlığa çağırarak nota verdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın büyükelçiliğe saldırı düzenleyen faillerin bulunmasını talep ettiği ve saldırı sonrasında Kanada'dan saldırganların bulunması için bir çaba sarf edilmediği belirtildi.

Açıklamada, "Alison LeClaire'e, Rusya'nın Ottowa Büyükelçiliği arazisine Molotof kokteyli atan kimliği belirsiz kişinin suç unsuru oluşturan eylemelerinden ve polise rağmen Rus büyükelçiliğinin girişinin saldırgan bir grup tarafından kapatılmasından dolayı kararlı protesto bildirildi" ifadeleri kullanılarak, " Kanada'nın diplomatik misyon başkanının dikkati, Rusya Federasyonu'nun, Kanada'daki diplomatik misyonlarına karşı benzer eylemlerde olduğu gibi kolluk kuvvetlerinin bu olayları engellemediği ve failleri gözaltına almadığı gerçeğine çekildi" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Rus tarafı, 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi kapsamında Kanada tarafının yükümlülüklerine uygun olarak, Rus dış misyonlarının yanı sıra çalışanları ve ailelerinin uygun şekilde korunmasını sağlamak için acil önlemler talep etti" ifadeleri kullanıldı.

"Kanadalıların İzyum'dan gelen son görüntülerde şok olduğunu biliyoruz"

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin Sözcüsü Adrien Blanchard ise yaptığı açıklamada, şiddet ve vandalizmin kabul edilemez olduğunu ve ilgili makamların konuyu araştırdığını belirterek, "Kanadalıların İzyum'dan gelen son görüntülerde şok olduğunu biliyoruz. Bu yüzden (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i ve suç ortaklarını savaş suçlarından sorumlu tutmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız" dedi. - MOSKOVA