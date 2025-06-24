Rusya'dan İsrail-İran Ateşkesi Açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail- İran arasında ateşkese ilişkin "Şu anda nihai bir sonuca varmak ve net bir resim elde etmek çok zor" dedi.

İsrail- İran arasında ateşkese Rusya'dan açıklama yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın İsrail ve İran arasında bir ateşkesten yana olduğunu ancak bunun kalıcı olup olmayacağını söylemenin zor olduğunu belirtti. Lavrov, "Şu anda nihai bir sonuca varmak ve net bir resim elde etmek çok zor" dedi. Ateşkes kararını ardından İsrail ve İran arasında karşılıklı saldırıların gerçekleştiğine dair haberler geldiğini kaydeden Rus Bakan, "Bu nedenle, yarım bilgilere dayanarak aceleci sonuçlara varmayalım" ifadesini kullandı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Rusya'nın ABD ve İsrail saldırılarını kınayan 'net duruşuyla' İran'ı desteklediğini ve Tahran'la ilişkilerini derinleştirmeyi amaçladıklarını açıkladı. Peskov, Rusya'nın stratejik ortaklık anlaşması yaptığı İran'a destek vermek için yeterince çaba sarf etmediği eleştirilerine "Çok sayıda kişi ateşe körükle giderek Moskova-Tahran ilişkilerini bölmeye çalışıyor" dedi. - MOSKOVA