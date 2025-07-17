Rusya'dan İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırılarına Sert Tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya, İsrail'in Suriye'deki keyfi güç kullanma eylemlerine daha önce birçok kez tepki göstermiştir. Bu saldırılar, ülkenin egemenliğini ve uluslararası hukuk normlarını hiçe sayan ciddi bir ihlaldir ve güçlü bir şekilde kınanmalıdır" denildi.

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a dün düzenlediği saldırılara Rusya'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında 13 Temmuz'da başlayan çatışmalara değinilerek, "Suriye Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı birlikler, bölgeye gönderildi. Şiddetli çatışmalar sırasında, güvenlik güçleri ve yerel silahlı grupların katılımıyla onlarca kişi hayatını kaybetti, bunlar arasında sivil vatandaşlar da bulunuyor. 16 Temmuz'da ateşkes sağlandığına dair anlaşmalar yapıldığı açıklandı" denildi.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin olayların ardından Suriye topraklarına yoğun hava saldırıları düzenlediği belirtilen açıklamada, "İsrail tarafı, bu saldırıları, Suriye'deki Dürzi halkını korumak amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Güney bölgesi ve Suriye başkenti hedef alınırken, bu saldırılar arasında hükümet binaları, Genelkurmay Başkanlığı ve Şam'daki Devlet Başkanlığı yerleşkesi de vardı. Ölümler ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi" ifadeleri kullanıldı.

"Rusya, sivil halka yönelik kabul edilemez şiddet olaylarıyla ilgili bilgileri büyük bir kaygı ile karşılamaktadır"

Suriye'deki şiddet olaylarının "yeni bir boyut kazanmasının" derin endişeye yol açtığı aktarılan açıklamada, "Rusya, sivil halka yönelik kabul edilemez şiddet olaylarıyla ilgili bilgileri büyük bir kaygı ile karşılamaktadır. Rusya, masum sivillerin hayatına ve güvenliğine yapılan saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğuna inanmaktadır. Moskova, planlanan sakinleştirme adımlarının gerilimi azaltmaya ve Suriye'deki durumu güvenli şekilde istikrara kavuşturmaya yardımcı olacağına inanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Rusya, İsrail'in Suriye'deki keyfi güç kullanma eylemlerine daha önce birçok kez tepki göstermiştir"

Suriye'deki sorunun çözüm yolunun diyalog olduğu kaydedilen açıklamada, "Suriye'nin çok inançlı toplumunun tüm temsilcilerinin haklarına saygı göstererek ulusal uyumu güçlendirmek olduğuna inanmaktadır. Rusya, İsrail'in Suriye'deki keyfi güç kullanma eylemlerine daha önce birçok kez tepki göstermiştir. Bu saldırılar, ülkenin egemenliğini ve uluslararası hukuk normlarını hiçe sayan ciddi bir ihlaldir ve güçlü bir şekilde kınanmalıdır. Moskova, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği konusundaki tutumunun net olduğunu vurgulamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Rusya vatandaşları arasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olayı yaşanmamıştır"

Suriye'deki Rusya vatandaşlarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, "Alınan bilgilere göre, çatışmalar ve hava saldırıları sırasında Rusya vatandaşları arasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olayı yaşanmamıştır. Tüm Rus vatandaşlarının güvenliğini sağlamak, en yüksek önceliktir" denildi. - MOSKOVA