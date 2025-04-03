Rusya'dan İran'ın Nükleer Alt Yapısına Dair Uyarı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'ın nükleer alt yapısına yönelik herhangi bir askeri güç kullanımının kabul edilemez ve yasadışı olacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin İran'a karşı askeri güç kullanmasının yasadışı ve kabul edilemez olacağını belirten Zaharova, nükleer altyapıya yönelik saldırıların tüm dünya için felakete yol açacağını söyledi. Zaharova, İran'ın barışçıl şekilde nükleer enerjiye sahip olma hakkının bulunduğunu vurguladı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un rakibi aşırı sağcı lider Marine Le Pen hakkında alınan siyasi yasak kararıyla ilgili konuşan Zaharova, Le Pen'in mahkum edilmesiyle "Fransa'da demokrasinin öldüğünü" belirtti.

"Ukrayna barış sürecini kasıtlı olarak baltalıyor"

Ukrayna'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Zaharova, Ukrayna'nın saldırılarını sürdürerek savaş suçu işlemeye devam ettiğini ve her türlü barış girişimini kasıtlı olarak baltaladığını söyledi. Barışı sağlamak için son 3 yılda her girişimde bulunulduğunu vurgulayan Zaharova, Moskova'nın siyasi ve diplomatik bir çözümün önceliği olduğunu her zaman belirttiğini ifade etti.

Trump'tan saldırı tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programı konusunda doğrudan müzakere teklifini reddetmesinin ardından yaptığı açıklamada, anlaşma sağlanmaması durumunda İran'ı daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacaklarını söylemişti. - MOSKOVA