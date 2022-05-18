Rusya'dan Fransa'ya misilleme - Haberler

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Rusya'dan Fransa'ya misilleme

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya'dan Fransa'ya misilleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 34 Fransız diplomatın sınır dışı edildiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 34 Fransız diplomatın sınır dışı edildiğini açıkladı.

Rusya, Fransa'nın Nisan ayında 35 Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından yeni bir misilleme kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 34 Fransız diplomatın ülkeden sınır dışı edildiği aktarıldı. Fransa'da 35 Rus diplomatın ardından Fransız ulusal çıkarlarına karşı çıktıkları sonucuna varılan 6 diplomat daha Rus ajanı oldukları gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edilmişti. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı, Fransa, Nisan, Rusya, Politika, Haberler

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