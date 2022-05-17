Rusya'dan Finlandiya'ya misilleme - Haberler

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Rusya'dan Finlandiya'ya misilleme

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya'dan Finlandiya'ya misilleme

Rusya, Finlandiya'nın Moskova Büyükelçiğinin 2 çalışanını sınır dışı etti.

Rusya, Finlandiya'nın Moskova Büyükelçiğinin 2 çalışanını sınır dışı etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Moskova Büyükelçisi Antti Helanterya'nın Dışişlerine çağrıldığı bildirildi. Büyükelçi Helanterya'nın 2 Fin büyükelçilik çalışanın sınır dışı edilmesi hakkında bilgilendirildiği aktarıldı. Açıklamada, "Büyükelçiye Kiev rejimine silah tedariki, Ukraynalı milliyetçilerin Donbass'ta ve sivil nüfusa karşı işlediği suçları örtbas etmek dahil AB'nin Rusya karşıtı yaptırım kampanyasının bir parçası olarak Helsinki'deki Rusya Büyükelçiliği'nin 2 çalışanının Finlandiya'dan sınır dışı edilmesi ve Finlandiya'nın Rusya'ya yönelik çatışmacı tutumuyla ilgili protesto notası verildi" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Helanterya'ya Finlandiya makamlarının söz konusu eylemlerine karşı 2 büyükelçilik çalışanının ülkede daha fazla kalmasının "kabul edilemez" olduğu söylendi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Finlandiya, Büyükelçi, Moskova, Rusya, Politika, Haberler

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