Rusya'dan Finlandiya'ya geçişler arttı

Finlandiya Sınır Muhafızlığından yapılan açıklamada, Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilmesinden sonra Finlandiya'ya geçişlerde dün gece artış yaşandığı belirtildi.

Rusya'da dün kısmi seferberlik ilan edilmesinin ardından yaşanan panik sürüyor. Finlandiya Sınır Muhafızlığından yapılan açıklamada, seferberlik ilanından sonra Rusya'dan Finlandiya'ya geçişlerde artış görüldüğü ve gece boyunca sınırdaki trafiğin yoğun olduğu ifade edildi. Finlandiya sınır muhafızının uluslararası ilişkiler biriminin lideri Matti Pitkaniitty sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, dün 4 bin 824 Rus'un ülkenin doğu sınırından Finlandiya'ya geldiğini, geçtiğimiz hafta aynı gün bu sayının 3 bin 133 olduğunu kaydetti.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen de Finlandiya'nın Rusya'daki durumu yakından izlediğini söyledi. - HELSİNKİ