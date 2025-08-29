Rusya'dan E3 Ülkelerine İran Yaptırımları Uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin İran'ın nükleer programı için ay sonuna kadar diplomatik bir çözüme yanaşmaması halinde harekete geçecekleri uyarısında bulunmalarının ardından BM Güvenlik Konseyi'ne resmi bildirimde bulunan bir mektup göndermesine tepki gösterilerek, "Telafi edilemez sonuçlarla" karşı karşıya kalınabileceği kaydedildi.

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri, ağustos ayı başlarında İran'ın nükleer programı için ay sonuna kadar diplomatik bir çözüme yanaşmaması halinde harekete geçecekleri uyarısında bulunmalarının ardından BM Güvenlik Konseyi'ne resmi bildirimde bulunan bir mektup göndererek, İran'a yönelik yaptırımların yeniden devreye sokulmasına yönelik "snapback" mekanizmasını tetikleyen 30 günlük süreci başlatmıştı. E3 ülkelerinin bu adımına Rusya'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'a yönelik yaptırımların yeniden yürürlüğe sokulmasına yönelik bu hamlenin "Telafi edilemez sonuçlarla" karşı karşıya kalınabileceği kaydedilerek, "Telafisi mümkün olmayan sonuçlara ve daha fazla trajediye yol açmadan önce hatalı kararlarını yeniden gözden geçirmeye ve değerlendirmeye şiddetle çağırıyoruz" denildi.

Açıklamada, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin, İran'ın nükleer programı konusundaki anlaşmazlığa barışçıl bir çözüm bulma yönündeki diplomatik çabaları baltalamakla suçlandı. - MOSKOVA