Rusya'dan Büyük Donanma Tatbikatı Başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik ve Arktik okyanusları ile Baltık ve Hazar denizlerinde 150'den fazla gemi, 15 askeri personelin katılımıyla büyük çaplı donanma tatbikatlarına başladığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus donanmasının Pasifik ve Arktik okyanusları ile Baltık ve Hazar denizlerinde tatbikatlara başladığı bildirildi. Rus Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Amiral Aleksandr Moiseyev'in liderliğinde 27 Temmuz'a kadar Pasifik ve Arktik okyanusları ile Baltık ve Hazar denizlerinde gerçekleştirilecek tatbikatlara 150'den fazla gemi, 120 uçak, 10 füze sistemi, 950 adet askeri ve özel teçhizat ile 15 bin askeri personelin katıldığı aktarıldı. Tatbikatlarda askerlerin olağandışı operasyonel görevleri yerine getirme, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahları, insansız sistemleri, gelecek vaat eden ve modern silah ve askeri teçhizatı kapsamlı bir şekilde kullanma hazırlıklarının kontrol edileceği belirtildi.

Rusya, Çin ve ABD'den sonra dünyanın en güçlü 3. donanmasına sahip ancak donanması Ukrayna savaşında önemli kayıplar yaşamıştı. - MOSKOVA