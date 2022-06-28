Rusya'dan, Biden'ın eşi ve kızı da dahil 25 ABD vatandaşına yaptırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aralarında ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve kızı Ashley Biden'ın da bulunduğu 25 ABD vatandaşının kara listeye alındığı bildirildi.

Rusya, Batı'nın yaptırımlarına cevap olarak 25 ABD vatandaşını kara listeye ekledi. Aralarında ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve kızı Ashley Biden'ın da bulunduğu listeyi yayınlayan bakanlık, "Rus düşmanlığından sorumlu senatörlerin, Rusya karşıtı kısıtlamalara ilişkin tavsiyelerde bulunan sözde McFaul-Yermak grubu üyelerinin ve Başkan Joe Biden'ın aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 25 ABD vatandaşı kara listeye eklendi. Bu hareket, ABD'nin Rus politikacılara ve kamu görevlilerine yönelik yaptırımlarının sürekli artışına bir yanıt olarak yapıldı" açıklamasında bulundu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika