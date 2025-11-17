Haberler

Rusya'dan Almanya'nın NATO Açıklamasına Sert Yanıt

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un Rusya'nın NATO'ya saldırabileceği yönündeki açıklamalarına yanıt vererek, 'Artık saldırganın kim olduğu konusunda hiçbir şüphe yok' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un Rusya'nın ordusunu yeterince güçlendirip 2029'dan sonra NATO'nun doğu üye ülkelerine saldırabileceğine inandığına ilişkin açıklamasına ilişkin, "Artık saldırganın kim olduğu konusunda hiçbir şüphe yok" dedi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman gazetesine yaptığı bir açıklamada Rusya'nın ordusunu yeterince güçlendirip 2029'dan sonra NATO'nun doğu üye ülkelerine saldırabileceğine inandığını, ancak şimdi bunun daha erken gerçekleşebileceğine dair tahminler olduğunu dile getirdi. Pistorius'un bu açıklamalarına yanıt Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi. Zaharova "Artık saldırganın kim olduğu konusunda hiçbir şüphe yok" dedi.

Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius, 15 Kasım'da Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği röportajda, Rusya ile NATO arasında bir savaşın 2029'dan önce başlayabileceğini iddia ederek, "Her zaman 2029'da olabileceğini söyledik. Ancak şimdi, 2028'de bile olabileceğini söyleyenler var ve bazı askeri tarihçiler, barışın son yazını yaşadığımızı düşünüyor" dedi. - MOSKOVA

