Rusya'dan Almanya'nın durdurduğu uzay teleskopunu faaliyete geçirme kararı - Haberler

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Rusya'dan Almanya'nın durdurduğu uzay teleskopunu faaliyete geçirme kararı

İhlas Haber Ajansı - Politika
Rusya'dan Almanya'nın durdurduğu uzay teleskopunu faaliyete geçirme kararı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları gerekçesiyle Almanya tarafından durdurulan ortak uzay teleskopu sistemini tek taraflı olarak yeniden faaliyete geçireceklerini duyurdu.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları gerekçesiyle Almanya tarafından durdurulan ortak uzay teleskopu sistemini tek taraflı olarak yeniden faaliyete geçireceklerini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle birçok batılı ülke Rusya'ya yaptırım uygularken Almanya'daki Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü, Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü ile birlikte geliştirdiği eROSITA teleskopunu kapatma/uyku moduna alma kararı almıştı. Almanya'nın "Spektr-RG" uzay programını sekteye uğratan kararın ardından Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, uzay programını tek taraflı olarak sürdüreceklerini duyurarak, "Spektr-RG sistemindeki Alman teleskobun, Rus teleskopla birlikte yeniden faaliyete geçirilmesi emrini verdim. Siyasi sebeplerden dolayı Alman teleskobu kapatma kararı alanların buna hakkı yoktu. Almanların hatasını düzelteceğiz ve Spektr-RG gözlemevimizde teleskoplarını açacağız" şeklinde konuştu. Rogozin ayrıca Almanların aldığı karar sonrasında zarara uğratıldıklarını öne sürerek, konuyla ilgili Almanlara tazminat davası açacaklarını da sözlerine ekledi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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