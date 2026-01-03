Haberler

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetimini Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini serbest bırakmaya çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'ye Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini serbest bırakma çağrısında bulunularak, "ABD yönetimini tutumunu yeniden gözden geçirmeye ve egemen bir ülkenin yasal olarak seçilmiş başkanını ve eşini derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
