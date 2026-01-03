Rusya: "Venezuela'ya dış müdahale olmaksızın kendi geleceğini belirleme hakkı garanti edilmeli"

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterilerek, " Venezuela'ya yıkıcı, hele ki askeri, dış müdahale olmaksızın kendi geleceğini belirleme hakkı garanti edilmelidir" denildi.

ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği saldırılara Rusya'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu sabah ABD, Venezuela'ya saldırı gerçekleştirdi. Bu durum son derece endişe verici ve kınanması gereken bir eylemdir. (ABD'nin) Bu tür eylemleri haklı çıkarmak için kullanılan bahaneler asılsızdır. İdeolojik düşmanlık, pragmatizm ve güvene dayalı, öngörülebilir ilişkiler kurma isteğinin önüne geçti. Mevcut durumda her şeyden önce gerginliğin daha da artmasını önlemek ve diyalog yoluyla bir çıkış yolu bulmaya odaklanmak çok önemli. Birbirlerine karşı şikayetleri olabilecek tüm ortakların diyalog yoluyla çözüm aramaları gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda onları desteklemeye hazırız" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Latin Amerika, 2014'te ilan ettiği gibi barış bölgesi olarak kalmalıdır. Venezuela'ya yıkıcı, hele ki askeri, dış müdahale olmaksızın kendi geleceğini belirleme hakkı garanti edilmelidir. Venezuela halkıyla olan dayanışmamızı ve ülkenin ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumayı amaçlayan Bolivarcı liderliğin izlediği yolu desteklediğimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Venezuela yetkililerinin ve Latin Amerika ülkelerinin liderlerinin BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanması yönündeki açıklamalarını destekliyoruz" denildi.

Rusya'nın Karakas Büyükelçiliğinin mevcut duruma rağmen normal şekilde faaliyet gösterdiği, Venezuela yetkilileriyle ve Venezuela'da bulunan Rus vatandaşlarıyla sürekli iletişim halinde olduğu aktarıldı. Şu anda herhangi bir Rus vatandaşının yaralandığına dair bir bilgi olmadığı belirtildi. - MOSKOVA