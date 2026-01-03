Haberler

Rusya: "Venezuela'ya dış müdahale olmaksızın kendi geleceğini belirleme hakkı garanti edilmeli"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, Venezuela'nın kendi geleceğini belirleme hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, Venezuela halkına ve ulusal çıkarlarına destek verdiklerini ifade ettiler.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterilerek, " Venezuela'ya yıkıcı, hele ki askeri, dış müdahale olmaksızın kendi geleceğini belirleme hakkı garanti edilmelidir" denildi.

ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği saldırılara Rusya'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu sabah ABD, Venezuela'ya saldırı gerçekleştirdi. Bu durum son derece endişe verici ve kınanması gereken bir eylemdir. (ABD'nin) Bu tür eylemleri haklı çıkarmak için kullanılan bahaneler asılsızdır. İdeolojik düşmanlık, pragmatizm ve güvene dayalı, öngörülebilir ilişkiler kurma isteğinin önüne geçti. Mevcut durumda her şeyden önce gerginliğin daha da artmasını önlemek ve diyalog yoluyla bir çıkış yolu bulmaya odaklanmak çok önemli. Birbirlerine karşı şikayetleri olabilecek tüm ortakların diyalog yoluyla çözüm aramaları gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda onları desteklemeye hazırız" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Latin Amerika, 2014'te ilan ettiği gibi barış bölgesi olarak kalmalıdır. Venezuela'ya yıkıcı, hele ki askeri, dış müdahale olmaksızın kendi geleceğini belirleme hakkı garanti edilmelidir. Venezuela halkıyla olan dayanışmamızı ve ülkenin ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumayı amaçlayan Bolivarcı liderliğin izlediği yolu desteklediğimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Venezuela yetkililerinin ve Latin Amerika ülkelerinin liderlerinin BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanması yönündeki açıklamalarını destekliyoruz" denildi.

Rusya'nın Karakas Büyükelçiliğinin mevcut duruma rağmen normal şekilde faaliyet gösterdiği, Venezuela yetkilileriyle ve Venezuela'da bulunan Rus vatandaşlarıyla sürekli iletişim halinde olduğu aktarıldı. Şu anda herhangi bir Rus vatandaşının yaralandığına dair bir bilgi olmadığı belirtildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştirecek delil
Kolombiya lideri Petro'dan dünyaya çağrı: Venezuela füzelerle bombalanıyor

Venezuela cehennemi yaşıyor! İlk tepki komşusundan geldi
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi

Fenerbahçe'de deprem! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor
Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti

Elon Musk'a büyük şok! Tesla liderliği bakın kime kaptırdı
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

Para transferinde çok tartışılan uygulama ertelendi