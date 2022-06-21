Rusya'dan AB'nin Rusya Büyükelçisi Ederer'e protesto notası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'dan AB'nin Rusya Büyükelçisi Ederer'e protesto notası

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Rusya'dan AB'nin Rusya Büyükelçisi Ederer'e protesto notası

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya Büyükelçisi Markus Ederer'i bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya Büyükelçisi Markus Ederer'i bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.

Rusya'nın Avrupa Kıtası'ndaki tek toprağı olan Kaliningrad bölgesinden, Rusya topraklarına demiryolu hattı üzerinden malzeme sevkiyatına Litvanya tarafından kısıtlama getirilmesinin ardından Moskova'da diplomatik hareketlilik başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulaması ve Litvanya'nın bu doğrultuda kısıtlama kararı almasıyla bağlantılı olarak Avrupa Birliği'nin Rusya Büyükelçisi Markus Ederer'i bakanlığa çağırdı.

Protesto notası verildi

Ederer, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda 1 buçuk saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Ederer'e protesto notası verildiğini duyuran bakanlık, "Avrupa Birliği temsilcisine, Kaliningrad bölgesi ve Rusya toprakları arasındaki nakliye üzerinde tek taraflı Rusya karşıtı kısıtlamalar nedeniyle protesto notası verildi. AB'nin ilgili yasal ve siyasi yükümlülüklerini ihlal eden ve gerilimi tırmandıran bu tür eylemlerin kabul edilemezliğine dikkat çekildi. Kaliningrad geçişinin normal işleyişi için derhal rotasyon talep edildi. Aksi takdirde misilleme yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı dün, Litvanya'nın Moskova maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak protesto notası vermişti. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Rusya Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title