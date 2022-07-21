Rusya'dan 39 Avustralya vatandaşına yaptırım - Haberler

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Rusya'dan 39 Avustralya vatandaşına yaptırım

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya'dan 39 Avustralya vatandaşına yaptırım

Rusya, Avustralya'nın "Magnitskiy Yasası" çerçevesinde Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak aralarından kolluk kuvvetlerinde görevli isimlerin de bulunduğu 39 Avustralya vatandaşına yaptırım uyguladı.

Rusya, Avustralya'nın "Magnitskiy Yasası" çerçevesinde Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak aralarından kolluk kuvvetlerinde görevli isimlerin de bulunduğu 39 Avustralya vatandaşına yaptırım uyguladı.

Hermitage Capital Management Fonu avukatlarından Sergey Magnitsky'nin, 2009'da Rusya'da gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından, Avustralya'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara Rusya'dan karşılık geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avustralya'nın yaptırımlarına karşılık aralarında kolluk kuvvetlerinde görevli isimlerin de bulunduğu 39 Avustralya vatandaşının Rusya'ya girişlerinin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Avustralya'daki 'Magnitsky Yasası' uyarınca yaptırım uygulama kararına yanıt olarak, Rusya Federasyonu, Avustralya'nın kolluk kuvvetleri, sınır servisi ve savunma sektörünün müteahhit şirketlerinin temsilcilerinden 39 kişi ek olarak ülkeye girişi yasaklı şahıs listesine alındı" ifadeleri kullanıldı. Yaptırım listesinde, Avustralya İçişleri Bakan Yardımcısı Marc Ablong ve Andrew Kefford gibi kritik isimler de bulunuyor.

Açıklamada ayrıca, "Avustralya makamlarının Rus düşmanlığı duygularını körüklemeye ve yaptırımları genişletme politikası izlemeye devam ettiği koşullarda, daha fazla karşı önlem alma hakkımızı saklı tutuyoruz" denildi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı Avustralya Rusya Politika Haberler

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