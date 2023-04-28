Rusya'da 'vatana ihanet' suçuna müebbet hapis

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "vatana ihanet" suçuyla yargılanan kişilerin müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararnameyi onayladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "vatana ihanet" suçundan yargılanan kişiler için kritik bir karara imza attı. Rus Ceza Kanunu'nda vatana ihanet suçlarıyla ilgili maddede değişikliğe giden Putin, başka ülkeler için casusluk yapan, yabancı hükümetlere devlet sırlarının aktaran, Rusya'ya karşı düşman saflarında yer alan, yabancı devletler adına Rusya'ya karşı ekonomik, teknolojik ve fikir anlamında fayda sağlayan kişilerin müebbet hapis cezası ile yargılanmasına izin veren kararnameyi imzaladı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde Putin yanlısı savaş muhabiri ve askeri blog yazarı Vladlen Tatarskiy'nin bombalı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, vatana ihanet suçlarıyla ilgili maddelerde değişikliğe gidilmesi yönünde bir yasa tasarısını kabul etmişti.

Rusya'da vatana ihanet suçundan yargılanan kişilere, hapis ve para cezası veriliyor. - MOSKOVA