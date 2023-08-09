Rusya'da Ukrayna işgalini meşrulaştıran ders kitabı yayınlandı

Moskova’daki yetkili makamlar, Ukrayna’nın işgalini meşru göstermeye çalışan ve Batı'yı Rusya’yı yıkmaya çalışmakla suçlayan yeni bir ders kitabını kamuoyuna açıkladı.

Moskova’daki yetkili makamlar, Ukrayna’nın işgalini meşru göstermeye çalışan ve Batı'yı Rusya’yı yıkmaya çalışmakla suçlayan yeni bir ders kitabını kamuoyuna açıkladı.

Rus medyasında yer alan kitaptan örnek metinlere göre, çocuklara Rusya lideri Vladimir Putin Ukrayna’ya karşı “özel askeri operasyonunu” başlatmasaydı, medeniyetin sona ereceği öğretiliyor.

“Rus tarihi 1945 – 21. Yüzyılın başları” adlı kitabın yazarlarından biri, daha önce Rusya Kültür Bakanlığı yapan sonra da Cumhurbaşkanı Danışmanı olan Vladimir Medinski.

Bu, Rus okullarında Rusya’nın Şubat 2022’deki Ukrayna işgalinden sonra bu olaydan bahseden ilk Rus ders kitabı olacak.

Eylül’den itibaren Rus okullarındaki ortaöğretimin son yılında, 17-18 yaş grubunun okuduğu 11. sınıfta okutulacak.

Ders kitabına, “Batı’nın Rusya’yı istikrarsızlaştırmaya odaklandığı ve bu amacı gerçekleştirmek için Batılı güçlerin açık bir şekilde Rus fobisini yaygınlaştırdığı” öne sürülüyor.

Daha sonra da kitapta Rusya’nın çeşitli çatışmalara “çekildiğini” ve Batı’nın nihai hedefinin Rusya’yı yok etmek ve yeraltı zenginliklerinin kontrolünü ele geçirmek olduğu savunuluyor.

Kitapta Kremlin propagandasından klişeler de sık sık tekrarlanıyor ve Ukrayna, aşırı milliyetçiler tarafından yönetilen ve Batı tarafından manipüle edilen, ayrıca Batı tarafından Rusya’ya karşı bir “koç başı” olarak kullanılan bir ülke olarak gösteriliyor.

Kitaba göre Ukrayna, Rusya’ya nispet olarak kurulan bir Batı icadından başka bir şey değil ve Ukrayna’nın sarı lacivert bayrağı da Ukraynalıları Ruslardan farklı olduğuna ikna etmek için Avusturyalılar tarafından icat edildi.

Rusya’ının Ukrayna’ya ilk olarak saldırdığı 2014’te de ülkenin doğusundaki Donbas bölgesi sakinleri “Rus kalmak istedi” ve Rusya’dan “gönüllüler” de saflarına katıldı. Kitapta, Rusya’nın Donbas’a yolladığı askeri malzeme ve personelden ise bahsedilmiyor.

Kitapta, 2022’deki topyekun işgalin nedeninin de Ukrayna’nın NATO’ya katılma ihtimali olduğu iddia ediliyor.

Kitapta, Ukrayna’nın ittifaka katılması durumunda “Kırım ya da Donbas’ta” bir çatışmayı provoke edeceği, bu durumda da Rusya’nın tüm bir NATO ittifakına karşı savaşmak zorunda kalacağı savunuluyor.

Kitapta “Bu büyük olasılıkla medeniyetin sonu olurdu. Bunun olmasına izin verilemezdi” deniliyor.

Ancak Ukrayna’nın o zaman NATO’ya katılma ihtimali, şimdi olduğu gibi uzak bir olasılıktı.

Kitapta, Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesinin de, Ukrayna’nın Sivastopol’deki Rus üssünü bir NATO üssüne çevirmeye çalışması ve daha sonra da Kiev’in nükleer silah elde etmeye çalıştığını söylemesinden kaynaklandığı savunuluyor.

Kitaptaki bir diğer sahte iddiaysa, Ukrayna nüfusunun % 80’inin Rusçayı ana dili olarak görüyor olması. 2006’da Razumkov Merkezi’nin yaptığı bir araştırma, Ukraynalıların sadece % 30’unun Rusçayı anadili olarak gördükleri sonucuna varmıştı. Yüzde 52’si de Ukraynacayı ana dili olarak gördüklerini söylemişti.

Kitapta ayrıca, Batılı şirketlerin Rusya’dan çıkmasının Rus iş insanları için “harika bir fırsat” yarattığı savunuluyor.