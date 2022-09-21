Rusya'da seferberlik paniği: Türkiye ve Ermenistan'a uçak biletleri tükendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanından birkaç dakika sonra Rusya'dan Türkiye ve Ermenistan yönüne tüm uçuşlarda biletler tükendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanından birkaç dakika sonra Rusya'dan Türkiye ve Ermenistan yönüne tüm uçuşlarda biletler tükendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sabah saatlerinde kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurmasının ardından ülkede panik havası hakim. Putin'in açıklamasının ardından yedek asker statüsünde olan binlerce kişi askere alınmamak için ülkeden ayrılma telaşına düştü. Rusya'dan Türkiye'ye ve Ermenistan'a yapılan charter uçuşlarındaki tüm biletler tükendi. Ayrıca tek yön uçak biletleri 30 bin TL'nin üzerine kadar çıktı. Rusya'nın charter uçuşu yapan Aeroflot, Azimut, S7 ve Rossiya Airlines gibi şirketlerin yanı sıra Rusya'ya sefer düzenleyen Türk Hava Yollarında da bilet kalmadı. Rusya'dan Türkiye ve Ermenistan'a gitmek isteyenler için en yakın 1 buçuk hafta sonrasına uçak bileti bulunabilirken, Rus havacılık otoriteleri yaşanan panik nedeniyle henüz açıklama yapmadı.

Ayrıca Putin'in açıklama yaptığı sırada seferberlik detaylarını öğrenmek isteyenler Kremlin ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın internet sitelerine girmeye çalışınca siteler çöktü.

(Erhan Altıparmak /İHA)