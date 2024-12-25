Rusya'da Otobüsle Çarpışan Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'da otobüsle çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Moskova Bölgesine bağlı Dmitrovsky'te bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen otobüse çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazanın ardından olay yerine kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı, otomobildeki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin yaralandığını açıkladı. Otobüsteki yolculardan yaralanan olmazken, Moskova Bölge Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - MOSKOVA