Rusya'da Otobüsle Çarpışan Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Moskova'nın Dmitrovsky semtinde meydana gelen kazada, bir otomobil otobüse çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rusya'da otobüsle çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Rusya'nın Moskova Bölgesine bağlı Dmitrovsky'te bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen otobüse çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazanın ardından olay yerine kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi.
Rusya İçişleri Bakanlığı, otomobildeki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin yaralandığını açıkladı. Otobüsteki yolculardan yaralanan olmazken, Moskova Bölge Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - MOSKOVA